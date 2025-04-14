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سعر Megaton Finance (MEGA) المباشر لليوم هو USD 0.02007167 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 519.22K . يتم تحديث سعر MEGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Megaton Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Megaton Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.87M

أداء سعر Megaton Finance (MEGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.0046731805 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.0092888156 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.023859759691770656 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0046731805 -23.28% 60 يوم $ -0.0092888156 -46.27% 90 يوم $ -0.023859759691770656 -54.31%

تحليل سعر Megaton Finance (MEGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Megaton Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +7.10%

معلومات سوق Megaton Finance (MEGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: