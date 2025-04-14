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سعر Megaton Finance (MEGA)

USD

مخطط سعر Megaton Finance (MEGA) المباشر

$0.02007167
$0.02007167$0.02007167
0.00%(1D)

سعر Megaton Finance (MEGA) لليوم

سعر Megaton Finance (MEGA) المباشر لليوم هو USD 0.02007167. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 519.22K. يتم تحديث سعر MEGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Megaton Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Megaton Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.87M

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أداء سعر Megaton Finance (MEGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.0046731805 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.0092888156 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.023859759691770656 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0046731805-23.28%
60 يوم$ -0.0092888156-46.27%
90 يوم$ -0.023859759691770656-54.31%

تحليل سعر Megaton Finance (MEGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Megaton Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

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+7.10%

معلومات سوق Megaton Finance (MEGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 519.22K
$ 519.22K$ 519.22K

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25.87M
25.87M 25.87M

ما هو Megaton Finance ( MEGA )

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المصدر Megaton Finance (MEGA)

مستند تقني
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