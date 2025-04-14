سعر Megaton Finance (MEGA)
سعر Megaton Finance (MEGA) المباشر لليوم هو USD 0.02007167. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 519.22K. يتم تحديث سعر MEGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Megaton Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Megaton Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.87M
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خلال اليوم، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.0046731805 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.0092888156 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Megaton Finance مقابل USD هو $ -0.023859759691770656 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0046731805
|-23.28%
|60 يوم
|$ -0.0092888156
|-46.27%
|90 يوم
|$ -0.023859759691770656
|-54.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Megaton Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+7.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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