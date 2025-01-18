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سعر Mega Yacht Cult (MYC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mega Yacht Cult الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.77K - تغيير سعر Mega Yacht Cult خلال اليوم هو +16.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mega Yacht Cult (MYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mega Yacht Cult مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mega Yacht Cult مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mega Yacht Cult مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mega Yacht Cult مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.32% 30 يوم $ 0 -47.23% 60 يوم $ 0 +33.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mega Yacht Cult (MYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mega Yacht Cult: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +16.32% تغير السعر (7 أيام) +17.33%

معلومات سوق Mega Yacht Cult (MYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: