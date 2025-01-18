سعر Mega Yacht Cult (MYC)
سعر Mega Yacht Cult (MYC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MYC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mega Yacht Cult الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.77K
- تغيير سعر Mega Yacht Cult خلال اليوم هو +16.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mega Yacht Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mega Yacht Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mega Yacht Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mega Yacht Cult مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.32%
|30 يوم
|$ 0
|-47.23%
|60 يوم
|$ 0
|+33.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mega Yacht Cult: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+16.32%
+17.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tokens for products & services within MYC Ecosystem which include NFT's and Access to readily available applications on Apple/Google Stores
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