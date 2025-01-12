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سعر Meerkat Shares (MSHARE) المباشر لليوم هو USD 0.348099 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.03K . يتم تحديث سعر MSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meerkat Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.18 - تغيير سعر Meerkat Shares خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 80.52K

أداء سعر Meerkat Shares (MSHARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meerkat Shares مقابل USD هو $ -0.0061475720340116 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meerkat Shares مقابل USD هو $ -0.0471369210 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meerkat Shares مقابل USD هو $ -0.1392557866 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meerkat Shares مقابل USD هو $ -0.284552932826264 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0061475720340116 -1.73% 30 يوم $ -0.0471369210 -13.54% 60 يوم $ -0.1392557866 -40.00% 90 يوم $ -0.284552932826264 -44.97%

تحليل سعر Meerkat Shares (MSHARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meerkat Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.344118$ 0.344118 $ 0.344118 24 ساعة مرتفع $ 0.356012$ 0.356012 $ 0.356012 عالية طوال الوقت $ 21,674$ 21,674 $ 21,674 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) -5.01%

معلومات سوق Meerkat Shares (MSHARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: