سعر Meerkat Shares (MSHARE)
سعر Meerkat Shares (MSHARE) المباشر لليوم هو USD 0.348099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.03K. يتم تحديث سعر MSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meerkat Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.18
- تغيير سعر Meerkat Shares خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.52K
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خلال اليوم، كان سعر Meerkat Shares مقابل USD هو $ -0.0061475720340116 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meerkat Shares مقابل USD هو $ -0.0471369210 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meerkat Shares مقابل USD هو $ -0.1392557866 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meerkat Shares مقابل USD هو $ -0.284552932826264 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0061475720340116
|-1.73%
|30 يوم
|$ -0.0471369210
|-13.54%
|60 يوم
|$ -0.1392557866
|-40.00%
|90 يوم
|$ -0.284552932826264
|-44.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meerkat Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-1.73%
-5.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"MSHARE is a part of Mad Meerkat Finance and is a token that helps SVN maintain its peg to MMF. MSHARE holders are rewarded with SVN during periods of network expansion. See https://mmfinance.gitbook.io/savanna-finance/protocol/tokens"
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