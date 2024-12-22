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سعر Meeds DAO (MEED) المباشر لليوم هو USD 0.296431 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.78M . يتم تحديث سعر MEED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meeds DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.25K - تغيير سعر Meeds DAO خلال اليوم هو -4.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.50M

أداء سعر Meeds DAO (MEED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meeds DAO مقابل USD هو $ -0.0132415758871889 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meeds DAO مقابل USD هو $ -0.0027793666 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meeds DAO مقابل USD هو $ +0.0823340066 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meeds DAO مقابل USD هو $ +0.06122818409905983 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0132415758871889 -4.27% 30 يوم $ -0.0027793666 -0.93% 60 يوم $ +0.0823340066 +27.78% 90 يوم $ +0.06122818409905983 +26.03%

تحليل سعر Meeds DAO (MEED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meeds DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.29001$ 0.29001 $ 0.29001 24 ساعة مرتفع $ 0.314476$ 0.314476 $ 0.314476 عالية طوال الوقت $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -4.27% تغير السعر (7 أيام) -13.90%

معلومات سوق Meeds DAO (MEED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: