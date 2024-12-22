سعر Meeds DAO (MEED)
سعر Meeds DAO (MEED) المباشر لليوم هو USD 0.296431. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.78M. يتم تحديث سعر MEED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meeds DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.25K
- تغيير سعر Meeds DAO خلال اليوم هو -4.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.50M
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خلال اليوم، كان سعر Meeds DAO مقابل USD هو $ -0.0132415758871889 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meeds DAO مقابل USD هو $ -0.0027793666 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meeds DAO مقابل USD هو $ +0.0823340066 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meeds DAO مقابل USD هو $ +0.06122818409905983 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0132415758871889
|-4.27%
|30 يوم
|$ -0.0027793666
|-0.93%
|60 يوم
|$ +0.0823340066
|+27.78%
|90 يوم
|$ +0.06122818409905983
|+26.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meeds DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-4.27%
-13.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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