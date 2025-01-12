سعر Meeb Master (MEEB)
سعر Meeb Master (MEEB) المباشر لليوم هو USD 0.00516421. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.24K. يتم تحديث سعر MEEB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meeb Master الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.57
- تغيير سعر Meeb Master خلال اليوم هو +0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.40M
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خلال اليوم، كان سعر Meeb Master مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meeb Master مقابل USD هو $ -0.0004447422 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meeb Master مقابل USD هو $ -0.0000963378 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meeb Master مقابل USD هو $ +0.000220329480238093 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.86%
|30 يوم
|$ -0.0004447422
|-8.61%
|60 يوم
|$ -0.0000963378
|-1.86%
|90 يوم
|$ +0.000220329480238093
|+4.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meeb Master: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+0.86%
-2.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meeb Master is a Polygon-based real-time PvP game in which players can earn tokens through turn-based battles. Meeb Master also allows players to collect, breed and trade for NFT Meebs. Join the Meeb world and build a powerful team to battle against other players! Meebs are alien creatures brought to the Earth when a meteorite carrying Meeb eggs hit the planet. Soon, they thrived as if in their native planet. Meebs possess super power, making them useful but dangerous. As Meeb trainers, players can collect, tame and train wild Meebs, which are alien creatures, to make them more powerful. Each Meeb has a set of in-game and out-game statistics to indicate their abilities and distinguish their attribute, role and skill. The more powerful abilities a Meeb possesses, the higher chance to win a battle. Throughout the development of Meeb Master, the developer team aims to create an idle, easy-to-play NFT gaming experience to reach their objective of making an NFT game everyone can play.
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