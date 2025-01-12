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سعر Meeb Master (MEEB) المباشر لليوم هو USD 0.00516421 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.24K . يتم تحديث سعر MEEB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meeb Master الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.57 - تغيير سعر Meeb Master خلال اليوم هو +0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.40M

أداء سعر Meeb Master (MEEB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meeb Master مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meeb Master مقابل USD هو $ -0.0004447422 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meeb Master مقابل USD هو $ -0.0000963378 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meeb Master مقابل USD هو $ +0.000220329480238093 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.86% 30 يوم $ -0.0004447422 -8.61% 60 يوم $ -0.0000963378 -1.86% 90 يوم $ +0.000220329480238093 +4.46%

تحليل سعر Meeb Master (MEEB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meeb Master: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00509961$ 0.00509961 $ 0.00509961 24 ساعة مرتفع $ 0.00518426$ 0.00518426 $ 0.00518426 عالية طوال الوقت $ 8.17$ 8.17 $ 8.17 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.86% تغير السعر (7 أيام) -2.88%

معلومات سوق Meeb Master (MEEB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: