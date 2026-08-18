سعر Medtronic xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Medtronic xStock (MDTX) اليوم هو $ 88.9، مع تغير بنسبة 1.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MDTX الحالي إلى USD هو $ 88.9 لكل MDTX.

يحتل Medtronic xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 174,519، مع عرض متداول قدره 1.96K MDTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MDTX بين $ 88.9 (أدنى) و$ 91.93 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,388.97، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 73.95.

على المدى القصير، تحرك MDTX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+1.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 181.30.

معلومات سوق Medtronic xStock (MDTX)

القيمة السوقية $ 174.52K$ 174.52K $ 174.52K الحجم (24 ساعة) $ 181.30$ 181.30 $ 181.30 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.83M$ 91.83M $ 91.83M إمداد دورة التداول 1.96K 1.96K 1.96K إجمالي العرض 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602

القيمة السوقية الحالية لـ Medtronic xStock هي $ 174.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 181.30. العرض المتداول لـ MDTX يبلغ 1.96K، مع إجمالي عرض 1032926.707528602. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.83M.