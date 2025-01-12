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سعر Medping (MPG) المباشر لليوم هو USD 0.00200483 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MPG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Medping الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24 - تغيير سعر Medping خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Medping (MPG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Medping مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Medping مقابل USD هو $ -0.0009762856 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Medping مقابل USD هو $ +0.0001663405 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Medping مقابل USD هو $ -0.001324598778663642 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ -0.0009762856 -48.69% 60 يوم $ +0.0001663405 +8.30% 90 يوم $ -0.001324598778663642 -39.78%

تحليل سعر Medping (MPG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Medping: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00200319$ 0.00200319 $ 0.00200319 24 ساعة مرتفع $ 0.00200591$ 0.00200591 $ 0.00200591 عالية طوال الوقت $ 0.04548177$ 0.04548177 $ 0.04548177 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -45.09%

معلومات سوق Medping (MPG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: