سعر Medping (MPG)
سعر Medping (MPG) المباشر لليوم هو USD 0.00200483. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MPG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Medping الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24
- تغيير سعر Medping خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Medping مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Medping مقابل USD هو $ -0.0009762856 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Medping مقابل USD هو $ +0.0001663405 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Medping مقابل USD هو $ -0.001324598778663642 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ -0.0009762856
|-48.69%
|60 يوم
|$ +0.0001663405
|+8.30%
|90 يوم
|$ -0.001324598778663642
|-39.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Medping: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.03%
-45.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Medping is the first-ever decentralized healthcare ecosystem leveraging blockchain technology to solve real-life problems facing the healthcare systems in developing countries and the entire world. Medping is to Medicine what Airbnb is to real estate. We own no healthcare facility yet, we can let you access Medical Care WITH JUST ONE PING. Medping is a healthcare ecosystem built for standard medical practices with telemedicine, decentralized health records, decentralized finance, medical NFTs, decentralized medical insurance, a health-only decentralized marketplace, and smart healthcare.
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|1 MPG إلى AUD
A$0.0032478246
|1 MPG إلى GBP
￡0.0016239123
|1 MPG إلى EUR
€0.0019446851
|1 MPG إلى USD
$0.00200483
|1 MPG إلى MYR
RM0.0090016867
|1 MPG إلى TRY
₺0.070970982
|1 MPG إلى JPY
¥0.3161015461
|1 MPG إلى RUB
₽0.2037508729
|1 MPG إلى INR
₹0.1727562011
|1 MPG إلى IDR
Rp32.8660603152
|1 MPG إلى PHP
₱0.11828497
|1 MPG إلى EGP
￡E.0.101243915
|1 MPG إلى BRL
R$0.0122695596
|1 MPG إلى CAD
C$0.0028869552
|1 MPG إلى BDT
৳0.2456518199
|1 MPG إلى NGN
₦3.1227833529
|1 MPG إلى UAH
₴0.0851451301
|1 MPG إلى VES
Bs0.10625599
|1 MPG إلى PKR
Rs0.5607910476
|1 MPG إلى KZT
₸1.0630009626
|1 MPG إلى THB
฿0.0695275044
|1 MPG إلى TWD
NT$0.0663799213
|1 MPG إلى CHF
Fr0.0018243953
|1 MPG إلى HKD
HK$0.0155975774
|1 MPG إلى MAD
.د.م0.0202287347