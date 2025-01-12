سعر Meditoc (MDTI)
سعر Meditoc (MDTI) المباشر لليوم هو USD 0.050479. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MDTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meditoc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00K
- تغيير سعر Meditoc خلال اليوم هو -21.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meditoc مقابل USD هو $ -0.014139766075102212 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meditoc مقابل USD هو $ -0.0246080733 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meditoc مقابل USD هو $ -0.0186706879 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meditoc مقابل USD هو $ -0.07446954549358105 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.014139766075102212
|-21.88%
|30 يوم
|$ -0.0246080733
|-48.74%
|60 يوم
|$ -0.0186706879
|-36.98%
|90 يوم
|$ -0.07446954549358105
|-59.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meditoc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.02%
-21.88%
-10.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MEDITOC token is a cryptocurrency with the greatest benefits for those who come for beauty/medical tourism purposes because it is available without cross-border boundaries. All payments are made with internal points, and MEDITOC tokens earned as rewards through activities can be converted into points to feel a discount at a better price than when reusing medical services. Starting with the medical tourism market, it will develop into a cryptocurrency that provides discount services in various industries.
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