سعر MediShares (MDS)
سعر MediShares (MDS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.45K. يتم تحديث سعر MDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MediShares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.61
- تغيير سعر MediShares خلال اليوم هو -8.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B
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خلال اليوم، كان سعر MediShares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MediShares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MediShares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MediShares مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.92%
|30 يوم
|$ 0
|-20.41%
|60 يوم
|$ 0
|-30.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MediShares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-8.92%
-3.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Medishares is a Ethereum based, decentralized, open-source mutual aid marketplace. Anyone can join a mutual aid scheme through sending variable amount of MDS to a smart contract.. Anyone can become a mutual aid insurer based on the smart contract templates provided by MediShares, and can profit from it.
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