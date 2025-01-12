سعر MEDIEUS (MDUS)
سعر MEDIEUS (MDUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MDUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEDIEUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.58K
- تغيير سعر MEDIEUS خلال اليوم هو +13.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MEDIEUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEDIEUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEDIEUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEDIEUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.79%
|30 يوم
|$ 0
|+23.49%
|60 يوم
|$ 0
|+183.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEDIEUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+13.79%
+7.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shop all the medical care in the world with my medical data MEDIEUS is the first medical open market platform in Korea and an innovation in the medical service ecosystem. -Care : The Medius Reputation System, which is based on the patient's medical experience, allows users to find and seek the best hospital, screening center, and medical staff for them. -Earn : After hospital medical treatment, if you share my data such as medical certificate, medical receipt, medical examination result, medical data such as prescription, eating habits, exercise habits, daily health records, you will be rewarded with Medius Coin (MDUS). -Pay : Not only can you exchange for Medius Coin (MDUS) according to the Medius Point management policy, but also medical products such as medical products, treatment products, diagnostic products and health-related subscription products, exercise, health, food through the "medical online marketplace" in the platform. Anyone can easily purchase various medical/ healthcare products such as beauty and beauty products like shopping.
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