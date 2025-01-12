سعر MedicalVeda (MVEDA)
سعر MedicalVeda (MVEDA) المباشر لليوم هو USD 0.00368839. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MVEDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MedicalVeda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.30
- تغيير سعر MedicalVeda خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MedicalVeda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MedicalVeda مقابل USD هو $ +0.0006840960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MedicalVeda مقابل USD هو $ +0.0044549421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MedicalVeda مقابل USD هو $ +0.002198010297246872 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ +0.0006840960
|+18.55%
|60 يوم
|$ +0.0044549421
|+120.78%
|90 يوم
|$ +0.002198010297246872
|+147.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MedicalVeda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.05%
-11.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tokenizing healthcare by leveraging the power of Defi and blockchain. Empowering patients by enabling them to access, have ownership of and monetize their clinical records, while also offering a Defi protocol for covering medical-based financial obligations. MedicalVeda seeks to address the modern-day challenges faced by the health care industry. It leverages innovative technologies such as Blockchain, Defi, Artificial Intelligence and Smart Contracts. Medical Veda decentralizes the access to and ownership of medical records while presenting patients with a scalable, eminently compatible, secure and interoperable platform. In addition, it allows patients and medical practitioners to get seamless lending solution for their medical-related financial needs.
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