معلومات سعر Medical Intelligence (MEDI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.067385 $ 0.067385 $ 0.067385 24 ساعة منخفض $ 0.083508 $ 0.083508 $ 0.083508 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.067385$ 0.067385 $ 0.067385 24 ساعة مرتفع $ 0.083508$ 0.083508 $ 0.083508 عالية طوال الوقت $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 أدنى سعر $ 0.067385$ 0.067385 $ 0.067385 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) -17.35% تغير السعر (7 أيام) -19.00% تغير السعر (7 أيام) -19.00%

سعر Medical Intelligence (MEDI) في الوقت الحقيقي هو $0.068821. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEDI بين أدنى سعر $ 0.067385 وأعلى سعر $ 0.083508، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEDI على الإطلاق هو $ 0.267655، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.067385.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEDI -1.10% على مدار الساعة الماضية، -17.35% على مدار 24 ساعة، و -19.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Medical Intelligence (MEDI)

القيمة السوقية $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

القيمة السوقية الحالية لـ Medical Intelligence هي $ 6.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEDI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99999980.62769. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.92M.