سعر Meconcash (MCH)
سعر Meconcash (MCH) المباشر لليوم هو USD 0.01521187. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meconcash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.21K
- تغيير سعر Meconcash خلال اليوم هو +8.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meconcash مقابل USD هو $ +0.00114544 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meconcash مقابل USD هو $ -0.0061716686 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meconcash مقابل USD هو $ -0.0066578977 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meconcash مقابل USD هو $ -0.017395552739669295 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00114544
|+8.14%
|30 يوم
|$ -0.0061716686
|-40.57%
|60 يوم
|$ -0.0066578977
|-43.76%
|90 يوم
|$ -0.017395552739669295
|-53.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meconcash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.59%
+8.14%
+8.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meconcash(MCH) is native blockchain and native cryptocurrency developed by Mecon Community to provide business platform such as mobile app game, e-commerce and payment of P2P trade of cryptocurrency. Its reward system is a hybrid of POW and POS and its transfer fee is relatively low, so it has a decided advantage to build its ecology. Mecon Community has been awarded with K-Global 300 Awards by the Korean Minister of Science, ICT and Future Planning in recognition of its outstanding growth potential in the IT sector. Additionally, MeconCash will implement its cryptocurrency in 13,000 ATM machines in South Korea partnering with the biggest ATM vendor by the end of February. MeconCash is the first cryptocurrency to be implemented in a commercially viable and widespread ATM.
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