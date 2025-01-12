سعر Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)
سعر Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.59K. يتم تحديث سعر MECHAZILLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mechazilla for Scale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.26K
- تغيير سعر Mechazilla for Scale خلال اليوم هو +55.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.48M
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خلال اليوم، كان سعر Mechazilla for Scale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mechazilla for Scale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mechazilla for Scale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mechazilla for Scale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+55.37%
|30 يوم
|$ 0
|+218.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mechazilla for Scale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+55.37%
+170.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again! - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla! - Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,
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