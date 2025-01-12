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سعر Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.59K . يتم تحديث سعر MECHAZILLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mechazilla for Scale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.26K - تغيير سعر Mechazilla for Scale خلال اليوم هو +55.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.48M

أداء سعر Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mechazilla for Scale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mechazilla for Scale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mechazilla for Scale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mechazilla for Scale مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +55.37% 30 يوم $ 0 +218.41% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mechazilla for Scale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00241121$ 0.00241121 $ 0.00241121 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) +55.37% تغير السعر (7 أيام) +170.88%

معلومات سوق Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: