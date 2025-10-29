معلومات سعر MechaOs (MECHA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00166481 $ 0.00166481 $ 0.00166481 24 ساعة منخفض $ 0.00191277 $ 0.00191277 $ 0.00191277 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00166481$ 0.00166481 $ 0.00166481 24 ساعة مرتفع $ 0.00191277$ 0.00191277 $ 0.00191277 عالية طوال الوقت $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -4.02% تغير السعر (7 أيام) +151.25% تغير السعر (7 أيام) +151.25%

سعر MechaOs (MECHA) في الوقت الحقيقي هو $0.00183381. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MECHA بين أدنى سعر $ 0.00166481 وأعلى سعر $ 0.00191277، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMECHA على الإطلاق هو $ 0.01286063، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MECHA -0.20% على مدار الساعة الماضية، -4.02% على مدار 24 ساعة، و +151.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MechaOs (MECHA)

القيمة السوقية $ 183.57K$ 183.57K $ 183.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 183.57K$ 183.57K $ 183.57K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MechaOs هي $ 183.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MECHA يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 183.57K.