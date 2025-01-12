سعر Mechanium ($MECHA)
سعر Mechanium ($MECHA) المباشر لليوم هو USD 0.00457811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $MECHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mechanium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22
- تغيير سعر Mechanium خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mechanium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mechanium مقابل USD هو $ -0.0010384320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mechanium مقابل USD هو $ -0.0014843903 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mechanium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ -0.0010384320
|-22.68%
|60 يوم
|$ -0.0014843903
|-32.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mechanium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.07%
-12.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MechaChain is a 3D play-to-earn video game about robot combat and space conquest. Each robot, called “Mecha”, is a collection of NFT composed of robot parts, which can be purchased online with the game cryptocurrency called Mechanium, Ethereum, or by card. These parts once assembled give birth to a robot in a PvP fighting video game.
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