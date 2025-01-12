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سعر Mecha Morphing (MAPE) المباشر لليوم هو USD 0.00301537 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mecha Morphing الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06 - تغيير سعر Mecha Morphing خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mecha Morphing (MAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mecha Morphing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mecha Morphing مقابل USD هو $ -0.0003463037 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mecha Morphing مقابل USD هو $ -0.0007998947 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mecha Morphing مقابل USD هو $ -0.0014370035921651 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.67% 30 يوم $ -0.0003463037 -11.48% 60 يوم $ -0.0007998947 -26.52% 90 يوم $ -0.0014370035921651 -32.27%

تحليل سعر Mecha Morphing (MAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mecha Morphing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00301537$ 0.00301537 $ 0.00301537 24 ساعة مرتفع $ 0.00303947$ 0.00303947 $ 0.00303947 عالية طوال الوقت $ 3.7$ 3.7 $ 3.7 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) +1.92%

معلومات سوق Mecha Morphing (MAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: