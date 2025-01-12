سعر Mecha Morphing (MAPE)
سعر Mecha Morphing (MAPE) المباشر لليوم هو USD 0.00301537. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mecha Morphing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06
- تغيير سعر Mecha Morphing خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MAPE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MAPE.
خلال اليوم، كان سعر Mecha Morphing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mecha Morphing مقابل USD هو $ -0.0003463037 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mecha Morphing مقابل USD هو $ -0.0007998947 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mecha Morphing مقابل USD هو $ -0.0014370035921651 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.67%
|30 يوم
|$ -0.0003463037
|-11.48%
|60 يوم
|$ -0.0007998947
|-26.52%
|90 يوم
|$ -0.0014370035921651
|-32.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mecha Morphing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.67%
+1.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The game is set in the future technological era with sci-fi cyberpunk as the background. Because of the plundering of precious resources, an international war broke out. Players enter the game as a member of the mecha squad called the “Rogue ones”, who save the world and maintain peace. Mecha Morphing is a browser-based, play-to-earn game in which players earn $MMC or $MAPE by engaging and contributing to the ecosystem through the many game systems. Players can invest in NFTs in the form of weapons, mecha armor pieces, land and characters. They will be able to upgrade their character’s weapon and mecha NFTs in unlimited ways. Each piece will have unique stats, depending on the specific variables prior to forging.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MAPE إلى AUD
A$0.0048848994
|1 MAPE إلى GBP
￡0.0024424497
|1 MAPE إلى EUR
€0.0029249089
|1 MAPE إلى USD
$0.00301537
|1 MAPE إلى MYR
RM0.0135390113
|1 MAPE إلى TRY
₺0.106744098
|1 MAPE إلى JPY
¥0.4754333879
|1 MAPE إلى RUB
₽0.3064520531
|1 MAPE إلى INR
₹0.2598344329
|1 MAPE إلى IDR
Rp49.4322871728
|1 MAPE إلى PHP
₱0.17790683
|1 MAPE إلى EGP
￡E.0.152276185
|1 MAPE إلى BRL
R$0.0184540644
|1 MAPE إلى CAD
C$0.0043421328
|1 MAPE إلى BDT
৳0.3694732861
|1 MAPE إلى NGN
₦4.6968307731
|1 MAPE إلى UAH
₴0.1280627639
|1 MAPE إلى VES
Bs0.15981461
|1 MAPE إلى PKR
Rs0.8434592964
|1 MAPE إلى KZT
₸1.5988094814
|1 MAPE إلى THB
฿0.1045730316
|1 MAPE إلى TWD
NT$0.0998389007
|1 MAPE إلى CHF
Fr0.0027439867
|1 MAPE إلى HKD
HK$0.0234595786
|1 MAPE إلى MAD
.د.م0.0304250833