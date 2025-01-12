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سعر Mech Master (MECH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MECH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mech Master الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.02 - تغيير سعر Mech Master خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mech Master (MECH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mech Master مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mech Master مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mech Master مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mech Master مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.01% 30 يوم $ 0 -10.08% 60 يوم $ 0 -9.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mech Master (MECH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mech Master: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.70642$ 0.70642 $ 0.70642 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) -2.75%

معلومات سوق Mech Master (MECH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: