سعر Mech Master (MECH)
سعر Mech Master (MECH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MECH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mech Master الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.02
- تغيير سعر Mech Master خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mech Master مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mech Master مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mech Master مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mech Master مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.01%
|30 يوم
|$ 0
|-10.08%
|60 يوم
|$ 0
|-9.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mech Master: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-1.01%
-2.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mech Master is a strategic turn-based RPG game where players are open to build their own territory with future technologies and protect their homeland. In the Mech universe, you are challenged to collect giant fighting machines and futuristic weapons to save the world . Being an experienced pilot in Augmented Reality, you set yourself apart from other players with unique tactics and sharp decision making skill. Being a blockchain game in sci-fi setting, not only combat arenas will earn you reward, but you can also profit from battles by earning Mech tokens.
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