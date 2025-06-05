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سعر Meana Raptor (MRT) المباشر لليوم هو USD 0.0140754 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.08M . يتم تحديث سعر MRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meana Raptor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Meana Raptor خلال اليوم هو -0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Meana Raptor (MRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meana Raptor مقابل USD هو $ -0.00010652563856637 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meana Raptor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meana Raptor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meana Raptor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00010652563856637 -0.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meana Raptor (MRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meana Raptor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01406583$ 0.01406583 $ 0.01406583 24 ساعة مرتفع $ 0.01441548$ 0.01441548 $ 0.01441548 عالية طوال الوقت $ 0.01885595$ 0.01885595 $ 0.01885595 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.75% تغير السعر (7 أيام) -20.27%

معلومات سوق Meana Raptor (MRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: