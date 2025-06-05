سعر Meana Raptor (MRT)
سعر Meana Raptor (MRT) المباشر لليوم هو USD 0.0140754. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.08M. يتم تحديث سعر MRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meana Raptor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Meana Raptor خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Meana Raptor مقابل USD هو $ -0.00010652563856637 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meana Raptor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meana Raptor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meana Raptor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00010652563856637
|-0.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meana Raptor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.75%
-20.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.
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