سعر Mean DAO (MEAN)
سعر Mean DAO (MEAN) المباشر لليوم هو USD 0.00287726. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 560.68K. يتم تحديث سعر MEAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mean DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.68K
- تغيير سعر Mean DAO خلال اليوم هو -10.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 195.82M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MEAN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MEAN.
خلال اليوم، كان سعر Mean DAO مقابل USD هو $ -0.0003321708555282 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mean DAO مقابل USD هو $ -0.0023819768 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mean DAO مقابل USD هو $ -0.0023526454 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mean DAO مقابل USD هو $ -0.015575321987067784 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003321708555282
|-10.34%
|30 يوم
|$ -0.0023819768
|-82.78%
|60 يوم
|$ -0.0023526454
|-81.76%
|90 يوم
|$ -0.015575321987067784
|-84.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mean DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-10.34%
-14.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MEAN إلى AUD
A$0.0045748434
|1 MEAN إلى GBP
￡0.0022730354
|1 MEAN إلى EUR
€0.002733397
|1 MEAN إلى USD
$0.00287726
|1 MEAN إلى MYR
RM0.01294767
|1 MEAN إلى TRY
₺0.1012507794
|1 MEAN إلى JPY
¥0.4501185544
|1 MEAN إلى RUB
₽0.2961851444
|1 MEAN إلى INR
₹0.2443944644
|1 MEAN إلى IDR
Rp46.4074128578
|1 MEAN إلى PHP
₱0.1692692058
|1 MEAN إلى EGP
￡E.0.1463949888
|1 MEAN إلى BRL
R$0.0174937408
|1 MEAN إلى CAD
C$0.0041144818
|1 MEAN إلى BDT
৳0.3437174796
|1 MEAN إلى NGN
₦4.4608463588
|1 MEAN إلى UAH
₴0.1206147392
|1 MEAN إلى VES
Bs0.14674026
|1 MEAN إلى PKR
Rs0.8005688224
|1 MEAN إلى KZT
₸1.5103600918
|1 MEAN إلى THB
฿0.098402292
|1 MEAN إلى TWD
NT$0.0938849938
|1 MEAN إلى CHF
Fr0.0025607614
|1 MEAN إلى HKD
HK$0.0223563102
|1 MEAN إلى MAD
.د.م0.0289452356