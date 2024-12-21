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سعر Mean DAO (MEAN) المباشر لليوم هو USD 0.00287726 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 560.68K . يتم تحديث سعر MEAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mean DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.68K - تغيير سعر Mean DAO خلال اليوم هو -10.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 195.82M

أداء سعر Mean DAO (MEAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mean DAO مقابل USD هو $ -0.0003321708555282 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mean DAO مقابل USD هو $ -0.0023819768 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mean DAO مقابل USD هو $ -0.0023526454 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mean DAO مقابل USD هو $ -0.015575321987067784 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003321708555282 -10.34% 30 يوم $ -0.0023819768 -82.78% 60 يوم $ -0.0023526454 -81.76% 90 يوم $ -0.015575321987067784 -84.40%

تحليل سعر Mean DAO (MEAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mean DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00276829$ 0.00276829 $ 0.00276829 24 ساعة مرتفع $ 0.00326129$ 0.00326129 $ 0.00326129 عالية طوال الوقت $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -10.34% تغير السعر (7 أيام) -14.67%

معلومات سوق Mean DAO (MEAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: