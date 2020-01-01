توكنوميكس MeAI (MEAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MeAI (MEAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MeAI (MEAI) MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience. الموقع الرسمي: https://www.meai.app/ الوثيقة البيضاء: https://meai.gitbook.io/meai-litepaper/ اشتر MEAI الآن!

توكنوميكس MeAI (MEAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MeAI (MEAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.71K $ 20.71K $ 20.71K إجمالي العرض: $ 950.50M $ 950.50M $ 950.50M العرض المتداول: $ 236.84M $ 236.84M $ 236.84M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 83.13K $ 83.13K $ 83.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01372413 $ 0.01372413 $ 0.01372413 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر MeAI (MEAI)

توكنوميكس MeAI (MEAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MeAI (MEAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEAI، استكشف السعر المباشر لتوكن MEAI!

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