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سعر MeAI (MEAI) المباشر لليوم هو USD 0.00024428 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.61K . يتم تحديث سعر MEAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MeAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MeAI خلال اليوم هو -5.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 231.75M

أداء سعر MeAI (MEAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MeAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MeAI مقابل USD هو $ -0.0001477375 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MeAI مقابل USD هو $ -0.0001443126 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MeAI مقابل USD هو $ -0.0010071862583094991 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.07% 30 يوم $ -0.0001477375 -60.47% 60 يوم $ -0.0001443126 -59.07% 90 يوم $ -0.0010071862583094991 -80.48%

تحليل سعر MeAI (MEAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MeAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00024336$ 0.00024336 $ 0.00024336 24 ساعة مرتفع $ 0.00025842$ 0.00025842 $ 0.00025842 عالية طوال الوقت $ 0.01372413$ 0.01372413 $ 0.01372413 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -5.07% تغير السعر (7 أيام) -35.14%

معلومات سوق MeAI (MEAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: