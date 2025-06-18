سعر MeAI (MEAI)
سعر MeAI (MEAI) المباشر لليوم هو USD 0.00024428. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.61K. يتم تحديث سعر MEAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MeAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MeAI خلال اليوم هو -5.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 231.75M
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خلال اليوم، كان سعر MeAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MeAI مقابل USD هو $ -0.0001477375 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MeAI مقابل USD هو $ -0.0001443126 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MeAI مقابل USD هو $ -0.0010071862583094991 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.07%
|30 يوم
|$ -0.0001477375
|-60.47%
|60 يوم
|$ -0.0001443126
|-59.07%
|90 يوم
|$ -0.0010071862583094991
|-80.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MeAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-5.07%
-35.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.
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