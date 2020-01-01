توكنوميكس Mead (MEAD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mead (MEAD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mead (MEAD) Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more الموقع الرسمي: https://rootsfi.com/ اشتر MEAD الآن!

توكنوميكس Mead (MEAD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mead (MEAD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 727.63K $ 727.63K $ 727.63K إجمالي العرض: $ 678.08K $ 678.08K $ 678.08K العرض المتداول: $ 678.08K $ 678.08K $ 678.08K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 680.72K $ 680.72K $ 680.72K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 السعر الحالي: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 معرفة المزيد عن سعر Mead (MEAD)

توكنوميكس Mead (MEAD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mead (MEAD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEAD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEAD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEAD، استكشف السعر المباشر لتوكن MEAD!

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