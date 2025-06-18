سعر Mead (MEAD)
سعر Mead (MEAD) المباشر لليوم هو USD 1.004. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 727.63K. يتم تحديث سعر MEAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mead الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mead خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 689.32K
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خلال اليوم، كان سعر Mead مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mead مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mead مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mead مقابل USD هو $ 0 .
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|التغيير (%)
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more
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