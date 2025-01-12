سعر MDBL (MDBL)
سعر MDBL (MDBL) المباشر لليوم هو USD 0.00147027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MDBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MDBL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.15K
- تغيير سعر MDBL خلال اليوم هو +2.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MDBL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MDBL مقابل USD هو $ -0.0004097917 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MDBL مقابل USD هو $ -0.0008932813 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MDBL مقابل USD هو $ -0.0021458847774499975 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.33%
|30 يوم
|$ -0.0004097917
|-27.87%
|60 يوم
|$ -0.0008932813
|-60.75%
|90 يوم
|$ -0.0021458847774499975
|-59.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MDBL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
+2.33%
+11.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MDBL is the native token of Dragonverse Neo and MOSE, a ERC-20 asset issued on Bitcoin L1
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