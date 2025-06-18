سعر MCP AI (MCP)
سعر MCP AI (MCP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.19K. يتم تحديث سعر MCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MCP AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MCP AI خلال اليوم هو -7.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99,963.18T
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خلال اليوم، كان سعر MCP AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MCP AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MCP AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MCP AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MCP AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
-7.46%
-37.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP
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