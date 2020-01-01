توكنوميكس McLaren F1 Fan Token (MCL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول McLaren F1 Fan Token (MCL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات McLaren F1 Fan Token (MCL) The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs. الموقع الرسمي: https://www.bitci.com/en/projects/MCL اشتر MCL الآن!

توكنوميكس McLaren F1 Fan Token (MCL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار McLaren F1 Fan Token (MCL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 283.73K $ 283.73K $ 283.73K إجمالي العرض: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M العرض المتداول: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 283.73K $ 283.73K $ 283.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.475635 $ 0.475635 $ 0.475635 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00241372 $ 0.00241372 $ 0.00241372 السعر الحالي: $ 0.00733314 $ 0.00733314 $ 0.00733314 معرفة المزيد عن سعر McLaren F1 Fan Token (MCL)

توكنوميكس McLaren F1 Fan Token (MCL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس McLaren F1 Fan Token (MCL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MCL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MCL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MCL، استكشف السعر المباشر لتوكن MCL!

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