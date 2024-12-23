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سعر McLaren F1 Fan Token (MCL) المباشر لليوم هو USD 0.01900636 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 711.15K . يتم تحديث سعر MCL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق McLaren F1 Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69K - تغيير سعر McLaren F1 Fan Token خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.69M

أداء سعر McLaren F1 Fan Token (MCL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر McLaren F1 Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر McLaren F1 Fan Token مقابل USD هو $ -0.0021539185 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر McLaren F1 Fan Token مقابل USD هو $ -0.0033917609 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر McLaren F1 Fan Token مقابل USD هو $ -0.008602639750527986 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ -0.0021539185 -11.33% 60 يوم $ -0.0033917609 -17.84% 90 يوم $ -0.008602639750527986 -31.15%

تحليل سعر McLaren F1 Fan Token (MCL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر McLaren F1 Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01836936$ 0.01836936 $ 0.01836936 24 ساعة مرتفع $ 0.0199235$ 0.0199235 $ 0.0199235 عالية طوال الوقت $ 0.475635$ 0.475635 $ 0.475635 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -1.69%

معلومات سوق McLaren F1 Fan Token (MCL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: