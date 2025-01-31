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سعر Mchain Network (MARK) المباشر لليوم هو USD 0.00137313 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mchain Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.02K - تغيير سعر Mchain Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mchain Network (MARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mchain Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mchain Network مقابل USD هو $ -0.0002457273 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mchain Network مقابل USD هو $ -0.0002808611 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mchain Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002457273 -17.89% 60 يوم $ -0.0002808611 -20.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mchain Network (MARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mchain Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00296614$ 0.00296614 $ 0.00296614 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Mchain Network (MARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: