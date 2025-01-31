سعر Mchain Network (MARK)
سعر Mchain Network (MARK) المباشر لليوم هو USD 0.00137313. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mchain Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.02K
- تغيير سعر Mchain Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mchain Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mchain Network مقابل USD هو $ -0.0002457273 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mchain Network مقابل USD هو $ -0.0002808611 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mchain Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002457273
|-17.89%
|60 يوم
|$ -0.0002808611
|-20.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mchain Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mchain is a Layer 1 blockchain platform designed for scalability, powered by the ComedBFT consensus. It supports custom Smart Tokens, decentralized governance, and interoperability through the IBC protocol.
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