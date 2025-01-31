سعر MCFinance (MCF)
سعر MCFinance (MCF) المباشر لليوم هو USD 0.0054128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MCFinance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16K
- تغيير سعر MCFinance خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MCFinance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MCFinance مقابل USD هو $ +0.0003762437 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MCFinance مقابل USD هو $ -0.0001385146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MCFinance مقابل USD هو $ +0.0044541721240767411 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.79%
|30 يوم
|$ +0.0003762437
|+6.95%
|60 يوم
|$ -0.0001385146
|-2.55%
|90 يوم
|$ +0.0044541721240767411
|+464.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MCFinance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+0.79%
+0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MCFinance DEX (MCF DEX) will be a permissionless decentralized exchange (DEX) based on Ethereum, powered by Polygon’s scalability infrastructure. Just like current leading DEXs, such as Uniswap and SushiSwap, anyone can trade any ERC20 tokens on MCF DEX. If an asset isn’t currently tradeable on the platform, users can list any ERC20 token by providing liquidity to enable instant asset swaps. They will then earn fees every time other users trade via that trading pair. Liquidity providers will be incentivized by both yield farming and liquidity mining opportunities. Users who provide liquidity for trading pairs on MCF DEX will not only be entitled to 0.25% of the platform’s 0.3% transaction fees, but will also earn MCF DEX’s native MCF governance token for their participation on specific trading pairs.
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