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سعر MCFinance (MCF) المباشر لليوم هو USD 0.0054128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MCFinance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16K - تغيير سعر MCFinance خلال اليوم هو +0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MCFinance (MCF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MCFinance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MCFinance مقابل USD هو $ +0.0003762437 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MCFinance مقابل USD هو $ -0.0001385146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MCFinance مقابل USD هو $ +0.0044541721240767411 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.79% 30 يوم $ +0.0003762437 +6.95% 60 يوم $ -0.0001385146 -2.55% 90 يوم $ +0.0044541721240767411 +464.64%

تحليل سعر MCFinance (MCF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MCFinance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00533385$ 0.00533385 $ 0.00533385 24 ساعة مرتفع $ 0.00552096$ 0.00552096 $ 0.00552096 عالية طوال الوقت $ 0.145046$ 0.145046 $ 0.145046 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) +0.79% تغير السعر (7 أيام) +0.31%

معلومات سوق MCFinance (MCF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: