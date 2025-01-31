سعر mcEUR (MCEUR)
سعر mcEUR (MCEUR) المباشر لليوم هو USD 1.041. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق mcEUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K
- تغيير سعر mcEUR خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر mcEUR مقابل USD هو $ +0.0025998 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mcEUR مقابل USD هو $ +0.0012284841 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mcEUR مقابل USD هو $ -0.0132648384 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mcEUR مقابل USD هو $ -0.0399411906836293 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0025998
|+0.25%
|30 يوم
|$ +0.0012284841
|+0.12%
|60 يوم
|$ -0.0132648384
|-1.27%
|90 يوم
|$ -0.0399411906836293
|-3.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر mcEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+0.25%
+0.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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