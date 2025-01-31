سعر mCELO (MCELO)
سعر mCELO (MCELO) المباشر لليوم هو USD 0.543004. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCELO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق mCELO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.50
- تغيير سعر mCELO خلال اليوم هو +2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر mCELO مقابل USD هو $ +0.01112591 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mCELO مقابل USD هو $ -0.0889077282 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mCELO مقابل USD هو $ -0.2307116481 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mCELO مقابل USD هو $ -0.062267356610493 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01112591
|+2.09%
|30 يوم
|$ -0.0889077282
|-16.37%
|60 يوم
|$ -0.2307116481
|-42.48%
|90 يوم
|$ -0.062267356610493
|-10.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر mCELO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+2.09%
-7.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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