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سعر mCELO (MCELO) المباشر لليوم هو USD 0.543004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCELO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق mCELO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.50 - تغيير سعر mCELO خلال اليوم هو +2.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر mCELO (MCELO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر mCELO مقابل USD هو $ +0.01112591 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر mCELO مقابل USD هو $ -0.0889077282 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر mCELO مقابل USD هو $ -0.2307116481 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر mCELO مقابل USD هو $ -0.062267356610493 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01112591 +2.09% 30 يوم $ -0.0889077282 -16.37% 60 يوم $ -0.2307116481 -42.48% 90 يوم $ -0.062267356610493 -10.28%

تحليل سعر mCELO (MCELO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر mCELO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.531878$ 0.531878 $ 0.531878 24 ساعة مرتفع $ 0.555855$ 0.555855 $ 0.555855 عالية طوال الوقت $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) +2.09% تغير السعر (7 أيام) -7.88%

معلومات سوق mCELO (MCELO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: