سعر MBP Coin (MBP)
سعر MBP Coin (MBP) المباشر لليوم هو USD 0.091744. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M. يتم تحديث سعر MBP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MBP Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30M
- تغيير سعر MBP Coin خلال اليوم هو +8.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M
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خلال اليوم، كان سعر MBP Coin مقابل USD هو $ +0.00749825 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MBP Coin مقابل USD هو $ +0.0389495298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MBP Coin مقابل USD هو $ +0.0402856803 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MBP Coin مقابل USD هو $ +0.047989889198845796 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00749825
|+8.90%
|30 يوم
|$ +0.0389495298
|+42.45%
|60 يوم
|$ +0.0402856803
|+43.91%
|90 يوم
|$ +0.047989889198845796
|+109.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MBP Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+8.90%
+2.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MBP Coin integrates AI and blockchain to create secure, efficient, and scalable solutions. The AI algorithms analyze vast amounts of data to provide personalized and optimized services, while blockchain ensures transparency and security. Our mission is to harness the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin we utilize advanced AI algorithms and blockchain technology to deliver unparalleled solutions in various domains. Our token is built on the BEP20 protocol, ensuring scalability, security, and interoperability with other decentralized applications. MBP Coin aims to address this issue by developing AIpowered personal assistants that streamline daily activities.
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