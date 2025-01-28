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سعر MBP Coin (MBP) المباشر لليوم هو USD 0.091744 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M . يتم تحديث سعر MBP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MBP Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30M - تغيير سعر MBP Coin خلال اليوم هو +8.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M

أداء سعر MBP Coin (MBP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MBP Coin مقابل USD هو $ +0.00749825 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MBP Coin مقابل USD هو $ +0.0389495298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MBP Coin مقابل USD هو $ +0.0402856803 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MBP Coin مقابل USD هو $ +0.047989889198845796 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00749825 +8.90% 30 يوم $ +0.0389495298 +42.45% 60 يوم $ +0.0402856803 +43.91% 90 يوم $ +0.047989889198845796 +109.68%

تحليل سعر MBP Coin (MBP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MBP Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.081479$ 0.081479 $ 0.081479 24 ساعة مرتفع $ 0.092514$ 0.092514 $ 0.092514 عالية طوال الوقت $ 0.099903$ 0.099903 $ 0.099903 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +8.90% تغير السعر (7 أيام) +2.61%

معلومات سوق MBP Coin (MBP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: