سعر MBD Financials اليوم

السعر المباشر لمشروع MBD Financials (MBD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MBD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MBD.

يحتل MBD Financials حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,554.18، مع عرض متداول قدره 25.95B MBD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MBD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01405084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MBD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MBD Financials (MBD)

القيمة السوقية $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K إمداد دورة التداول 25.95B 25.95B 25.95B إجمالي العرض 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MBD Financials هي $ 12.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MBD يبلغ 25.95B، مع إجمالي عرض 40000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.18K.