سعر MaziMatic (MAZI)
سعر MaziMatic (MAZI) المباشر لليوم هو USD 0.00033102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAZI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MaziMatic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.75
- تغيير سعر MaziMatic خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MaziMatic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MaziMatic مقابل USD هو $ -0.0000116959 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MaziMatic مقابل USD هو $ -0.0000320078 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MaziMatic مقابل USD هو $ -0.00001869715344725576 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000116959
|-3.53%
|60 يوم
|$ -0.0000320078
|-9.66%
|90 يوم
|$ -0.00001869715344725576
|-5.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MaziMatic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MaziMatic, is the World's 1st Multi-entertainment mixed reality metaverse with CasinoVerse ,PartyVerse, AdventureVerse & InfluencerVerse. Users get into an immersive gameplay experience like never before and interact with other users and services in real-time. With real-life avatars, Real-life gameplay, and Mixed Reality (No AI) the fun and stickiness is unmatchable. MaziMatic has officially collaborated with the ultimate network Polygon Studios for its gameplay data. Building for last 2 years and the game is now ready to play, we are already getting a lot of engagement from the community. TEAM: The team behind MaziMatic is a crypto Native team which has already created 3 very successful products in the past Saitama(saitamatoken.com) $7.5+B ATH FDV and 600k Holders and community, Saitacard.io A game-changing crypto card, Saitarealty.com, Epay.me & many more to come under Saitama fam alone.
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