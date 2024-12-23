سعر Maza (MZC)
سعر Maza (MZC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 812.35K. يتم تحديث سعر MZC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maza الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.12
- تغيير سعر Maza خلال اليوم هو -22.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.29B
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خلال اليوم، كان سعر Maza مقابل USD هو $ -0.000105255239981695 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maza مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maza مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maza مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000105255239981695
|-22.91%
|30 يوم
|$ 0
|+9.64%
|60 يوم
|$ 0
|+53.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maza: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-22.91%
-62.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.
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