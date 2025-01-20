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سعر Maximus Pool Party (PARTY) المباشر لليوم هو USD 0.00356129 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PARTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maximus Pool Party الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.03 - تغيير سعر Maximus Pool Party خلال اليوم هو -7.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maximus Pool Party (PARTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maximus Pool Party مقابل USD هو $ -0.0002921191165142 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximus Pool Party مقابل USD هو $ -0.0013344431 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximus Pool Party مقابل USD هو $ -0.0015600914 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximus Pool Party مقابل USD هو $ -0.000733618661906426 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002921191165142 -7.58% 30 يوم $ -0.0013344431 -37.47% 60 يوم $ -0.0015600914 -43.80% 90 يوم $ -0.000733618661906426 -17.08%

تحليل سعر Maximus Pool Party (PARTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximus Pool Party: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00352618$ 0.00352618 $ 0.00352618 24 ساعة مرتفع $ 0.00392276$ 0.00392276 $ 0.00392276 عالية طوال الوقت $ 0.02134073$ 0.02134073 $ 0.02134073 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -7.58% تغير السعر (7 أيام) -1.24%

معلومات سوق Maximus Pool Party (PARTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: