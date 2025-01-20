سعر Maximus LUCKY (LUCKY)
سعر Maximus LUCKY (LUCKY) المباشر لليوم هو USD 0.01283396. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maximus LUCKY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.29
- تغيير سعر Maximus LUCKY خلال اليوم هو -8.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Maximus LUCKY مقابل USD هو $ -0.00126229961591501 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximus LUCKY مقابل USD هو $ -0.0059366254 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximus LUCKY مقابل USD هو $ -0.0062748015 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximus LUCKY مقابل USD هو $ -0.000547467597188796 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00126229961591501
|-8.95%
|30 يوم
|$ -0.0059366254
|-46.25%
|60 يوم
|$ -0.0062748015
|-48.89%
|90 يوم
|$ -0.000547467597188796
|-4.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximus LUCKY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
-8.95%
-26.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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