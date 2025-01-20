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سعر Maximus LUCKY (LUCKY) المباشر لليوم هو USD 0.01283396 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maximus LUCKY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.29 - تغيير سعر Maximus LUCKY خلال اليوم هو -8.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maximus LUCKY (LUCKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maximus LUCKY مقابل USD هو $ -0.00126229961591501 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximus LUCKY مقابل USD هو $ -0.0059366254 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximus LUCKY مقابل USD هو $ -0.0062748015 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximus LUCKY مقابل USD هو $ -0.000547467597188796 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00126229961591501 -8.95% 30 يوم $ -0.0059366254 -46.25% 60 يوم $ -0.0062748015 -48.89% 90 يوم $ -0.000547467597188796 -4.09%

تحليل سعر Maximus LUCKY (LUCKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximus LUCKY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01237367$ 0.01237367 $ 0.01237367 24 ساعة مرتفع $ 0.01873566$ 0.01873566 $ 0.01873566 عالية طوال الوقت $ 0.776243$ 0.776243 $ 0.776243 تغير السعر (1 ساعة) +1.31% تغير السعر (1يوم) -8.95% تغير السعر (7 أيام) -26.81%

معلومات سوق Maximus LUCKY (LUCKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: