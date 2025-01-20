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سعر Maximus DECI (DECI) المباشر لليوم هو USD 0.00273532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DECI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maximus DECI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.94 - تغيير سعر Maximus DECI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maximus DECI (DECI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maximus DECI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximus DECI مقابل USD هو $ -0.0009995135 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximus DECI مقابل USD هو $ -0.0004245864 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximus DECI مقابل USD هو $ +0.00028936730515587 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0009995135 -36.54% 60 يوم $ -0.0004245864 -15.52% 90 يوم $ +0.00028936730515587 +11.83%

تحليل سعر Maximus DECI (DECI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximus DECI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.719302$ 0.719302 $ 0.719302 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +21.63%

معلومات سوق Maximus DECI (DECI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: