سعر Maximus DECI (DECI)
سعر Maximus DECI (DECI) المباشر لليوم هو USD 0.00273532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DECI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maximus DECI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.94
- تغيير سعر Maximus DECI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Maximus DECI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximus DECI مقابل USD هو $ -0.0009995135 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximus DECI مقابل USD هو $ -0.0004245864 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximus DECI مقابل USD هو $ +0.00028936730515587 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0009995135
|-36.54%
|60 يوم
|$ -0.0004245864
|-15.52%
|90 يوم
|$ +0.00028936730515587
|+11.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximus DECI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+21.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Maximus DECI is a Perpetual Pool token, fully backed by a 10 year HEX stake that repeats forever.
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￡0.0022429624
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€0.0026532604
|1 DECI إلى USD
$0.00273532
|1 DECI إلى MYR
RM0.01230894
|1 DECI إلى TRY
₺0.0972679792
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¥0.4274484564
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₽0.280917364
|1 DECI إلى INR
₹0.2368240056
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Rp44.8413043008
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₱0.1600435732
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￡E.0.1376960088
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R$0.0166033924
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C$0.0039388608
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