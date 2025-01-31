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سعر Maximus DAO (MAXI) المباشر لليوم هو USD 0.00336333 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAXI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maximus DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.75 - تغيير سعر Maximus DAO خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maximus DAO (MAXI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maximus DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximus DAO مقابل USD هو $ -0.0001130701 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximus DAO مقابل USD هو $ -0.0016044103 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximus DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.06% 30 يوم $ -0.0001130701 -3.36% 60 يوم $ -0.0016044103 -47.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Maximus DAO (MAXI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximus DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00335149$ 0.00335149 $ 0.00335149 24 ساعة مرتفع $ 0.00343584$ 0.00343584 $ 0.00343584 عالية طوال الوقت $ 0.148445$ 0.148445 $ 0.148445 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) +10.71%

معلومات سوق Maximus DAO (MAXI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: