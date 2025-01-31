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سعر Maximus BASE (BASE) المباشر لليوم هو USD 0.01454033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BASE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maximus BASE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 868.82 - تغيير سعر Maximus BASE خلال اليوم هو -4.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maximus BASE (BASE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maximus BASE مقابل USD هو $ -0.0006506937716522 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximus BASE مقابل USD هو $ -0.0010357629 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximus BASE مقابل USD هو $ -0.0066349416 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximus BASE مقابل USD هو $ -0.0011361729765977 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0006506937716522 -4.28% 30 يوم $ -0.0010357629 -7.12% 60 يوم $ -0.0066349416 -45.63% 90 يوم $ -0.0011361729765977 -7.24%

تحليل سعر Maximus BASE (BASE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximus BASE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01430392$ 0.01430392 $ 0.01430392 24 ساعة مرتفع $ 0.0155034$ 0.0155034 $ 0.0155034 عالية طوال الوقت $ 0.127976$ 0.127976 $ 0.127976 تغير السعر (1 ساعة) -1.25% تغير السعر (1يوم) -4.28% تغير السعر (7 أيام) -2.56%

معلومات سوق Maximus BASE (BASE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: