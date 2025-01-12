سعر MaxCat ($MAX)
سعر MaxCat ($MAX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.52K. يتم تحديث سعر $MAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MaxCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 355.73
- تغيير سعر MaxCat خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.60M
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خلال اليوم، كان سعر MaxCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MaxCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MaxCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MaxCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-25.77%
|60 يوم
|$ 0
|-9.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MaxCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.91%
-14.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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