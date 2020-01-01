توكنوميكس Mavryk Network (MVRK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mavryk Network (MVRK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mavryk Network (MVRK) Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi. الموقع الرسمي: https://mavryk.org/ الوثيقة البيضاء: https://mavryk.org/litepaper اشتر MVRK الآن!

توكنوميكس Mavryk Network (MVRK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mavryk Network (MVRK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.119246 $ 0.119246 $ 0.119246 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.100977 $ 0.100977 $ 0.100977 السعر الحالي: $ 0.115614 $ 0.115614 $ 0.115614 معرفة المزيد عن سعر Mavryk Network (MVRK)

توكنوميكس Mavryk Network (MVRK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mavryk Network (MVRK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MVRK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MVRK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MVRK، استكشف السعر المباشر لتوكن MVRK!

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