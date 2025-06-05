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سعر Mavryk Network (MVRK) المباشر لليوم هو USD 0.119246 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.77M . يتم تحديث سعر MVRK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mavryk Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mavryk Network خلال اليوم هو +2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 300.00M

أداء سعر Mavryk Network (MVRK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mavryk Network مقابل USD هو $ +0.00285124 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mavryk Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mavryk Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mavryk Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00285124 +2.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mavryk Network (MVRK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mavryk Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.116113$ 0.116113 $ 0.116113 24 ساعة مرتفع $ 0.119246$ 0.119246 $ 0.119246 عالية طوال الوقت $ 0.119246$ 0.119246 $ 0.119246 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.45% تغير السعر (7 أيام) +1.29%

معلومات سوق Mavryk Network (MVRK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: