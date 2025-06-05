سعر Mavryk Network (MVRK)
سعر Mavryk Network (MVRK) المباشر لليوم هو USD 0.119246. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.77M. يتم تحديث سعر MVRK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mavryk Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mavryk Network خلال اليوم هو +2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 300.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mavryk Network مقابل USD هو $ +0.00285124 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mavryk Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mavryk Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mavryk Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00285124
|+2.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mavryk Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.45%
+1.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.
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