احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MATT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MATT.

سعر Matt Furie (MATT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر MATT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matt Furie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.43K - تغيير سعر Matt Furie خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Matt Furie (MATT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.15% 30 يوم $ 0 -29.21% 60 يوم $ 0 -40.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Matt Furie (MATT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matt Furie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +11.62% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -28.91%

معلومات سوق Matt Furie (MATT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: