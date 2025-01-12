سعر Matsuri Shiba Inu (MSHIBA)
سعر Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.61K. يتم تحديث سعر MSHIBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Matsuri Shiba Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.43
- تغيير سعر Matsuri Shiba Inu خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 91.23T
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خلال اليوم، كان سعر Matsuri Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matsuri Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matsuri Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matsuri Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.24%
|30 يوم
|$ 0
|+0.46%
|60 يوم
|$ 0
|+39.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Matsuri Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.24%
-27.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What makes your project unique? Matsuri was born from japan because the festival in japan is called Matsuri so we introduce matsuri with the biggest famous mascot Shiba inu . our goal is to be the official mascot of Shiba Inu.
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