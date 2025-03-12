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سعر Matrix One (MATRIX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MATRIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matrix One الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.42K - تغيير سعر Matrix One خلال اليوم هو -12.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Matrix One (MATRIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matrix One مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matrix One مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matrix One مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matrix One مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.54% 30 يوم $ 0 -82.17% 60 يوم $ 0 -96.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Matrix One (MATRIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matrix One: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00571243$ 0.00571243 $ 0.00571243 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -12.54% تغير السعر (7 أيام) -33.71%

معلومات سوق Matrix One (MATRIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: