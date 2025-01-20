سعر Matrix Layer Protocol (MLP)
سعر Matrix Layer Protocol (MLP) المباشر لليوم هو USD 0.04036257. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Matrix Layer Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.79M
- تغيير سعر Matrix Layer Protocol خلال اليوم هو -2.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Matrix Layer Protocol مقابل USD هو $ -0.00108321647646002 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matrix Layer Protocol مقابل USD هو $ -0.0116277298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matrix Layer Protocol مقابل USD هو $ -0.0032450779 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matrix Layer Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00108321647646002
|-2.61%
|30 يوم
|$ -0.0116277298
|-28.80%
|60 يوم
|$ -0.0032450779
|-8.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Matrix Layer Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-2.61%
-9.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Matrix Layer Phone is designed to break the limitations of traditional mobile devices by deeply integrating blockchain technology into smartphones through innovative hardware and software, simplifying users' access to Web3 and enhancing their overall experience.
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