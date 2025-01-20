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سعر Matrix Layer Protocol (MLP) المباشر لليوم هو USD 0.04036257 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MLP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matrix Layer Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.79M - تغيير سعر Matrix Layer Protocol خلال اليوم هو -2.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Matrix Layer Protocol (MLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matrix Layer Protocol مقابل USD هو $ -0.00108321647646002 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matrix Layer Protocol مقابل USD هو $ -0.0116277298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matrix Layer Protocol مقابل USD هو $ -0.0032450779 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matrix Layer Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00108321647646002 -2.61% 30 يوم $ -0.0116277298 -28.80% 60 يوم $ -0.0032450779 -8.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Matrix Layer Protocol (MLP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matrix Layer Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03984382$ 0.03984382 $ 0.03984382 24 ساعة مرتفع $ 0.04155261$ 0.04155261 $ 0.04155261 عالية طوال الوقت $ 0.07667$ 0.07667 $ 0.07667 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) -2.61% تغير السعر (7 أيام) -9.26%

معلومات سوق Matrix Layer Protocol (MLP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: