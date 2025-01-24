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سعر Matrix Chain (MTC) المباشر لليوم هو USD 0.00030797 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matrix Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.29 - تغيير سعر Matrix Chain خلال اليوم هو -0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Matrix Chain (MTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matrix Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matrix Chain مقابل USD هو $ -0.0000529474 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matrix Chain مقابل USD هو $ -0.0001029651 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matrix Chain مقابل USD هو $ -0.000756942762635795 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.50% 30 يوم $ -0.0000529474 -17.19% 60 يوم $ -0.0001029651 -33.43% 90 يوم $ -0.000756942762635795 -71.08%

تحليل سعر Matrix Chain (MTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matrix Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00030427$ 0.00030427 $ 0.00030427 24 ساعة مرتفع $ 0.00031184$ 0.00031184 $ 0.00031184 عالية طوال الوقت $ 0.0347212$ 0.0347212 $ 0.0347212 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -0.50% تغير السعر (7 أيام) -4.19%

معلومات سوق Matrix Chain (MTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: