توكنوميكس Matr1x Fire (FIRE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Matr1x Fire (FIRE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Matr1x Fire (FIRE) Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE. الموقع الرسمي: https://matr1x.io/ الوثيقة البيضاء: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/ اشتر FIRE الآن!

توكنوميكس Matr1x Fire (FIRE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Matr1x Fire (FIRE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 851.14K $ 851.14K $ 851.14K إجمالي العرض: $ 965.65M $ 965.65M $ 965.65M العرض المتداول: $ 66.73M $ 66.73M $ 66.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.32M $ 12.32M $ 12.32M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0125716 $ 0.0125716 $ 0.0125716 السعر الحالي: $ 0.01275265 $ 0.01275265 $ 0.01275265 معرفة المزيد عن سعر Matr1x Fire (FIRE)

توكنوميكس Matr1x Fire (FIRE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Matr1x Fire (FIRE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FIRE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FIRE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FIRE، استكشف السعر المباشر لتوكن FIRE!

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